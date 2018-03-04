Красавица Венеция: по следу Казановы
Какой самый романтичный город в мире? Мнений может быть много, однако большинство ответит: «Венеция». Туры в этот город набирают все большую популярность, а волна
Путешествие в Индию, советы для «чайников»
Эта страна — одна из самых экзотических и неординарных на всем земном шаре. Впечатления о ней у каждого свои: кто-то с ужасом вспоминает грязь, шум и толпы нищих,
Что посмотреть в Риге за два дня
Этот город не даром называют жемчужиной Прибалтики. В нем есть все, что ищут туристы: уютная атмосфера старого города, великолепная архитектура, сувениры на любой вкус, а
Секреты старой Праги или что посмотреть в Праге
Золотая столица Чехии годами не теряет своей популярности. Здесь есть все для запоминающегося отдыха: великолепная архитектура, обилие исторических
10 советов тем, кто собирается в Копенгаген
Конечно, трех дней пребывания в столице Дании явно недостаточно для того, чтобы стать экспертом и сыпать бесценными рекомендациями направо и налево. Но этого достаточно
Хорошо там, где нас нет: как я работала хостес в Индии
«Не буду дома сидеть, здесь ловить нечего». Увы, эта мысль сейчас посещает многие головы, особенно молодые и горячие. Вроде моей. Однако не всегда ожидания оправдываются,
Как бесплатно путешествовать и находить друзей в любой точке мира
Вы любите путешествовать? Сложно отыскать человека, который может ответить «нет». Однако зачастую схема отдыха выглядит следующим образом: мы долго откладывает деньги,
Путешествие автостопом — вокруг света без билета
Каждый из нас хоть раз слышал про автостопщиков — людей, бесплатно путешествующих на попутном транспорте. Возможно, кто-то и сам испытывал подобный вид путешествий,
Пожизненная тюрьма или как живется зверям в цирке
Все мы любим цирк. Кому не нравится смотреть на невесомых гимнастов, бесстрашных акробатов, забавных клоунов и, конечно, же животных: милых собачек, грациозных лошадей и
Влияние кофе на организм человека
Кофе и чай — напитки, с которых начинает утро практически каждый второй человек на Земле. О вреде и пользе кофеина ведутся многочисленные споры, а также постоянные
Лимон — ваш цитрусовый доктор
А вы знаете, что люди, у которых дома растет комнатный лимон, отличаются от остальных? Нет? А тем не менее, это так. Обладатели домашнего цитруса болеют намного реже,
Алоэ — признанная домашняя аптечка
Алоэ, или столетник, как его иногда называют у нас, мясистыми листьями обзавелся не напрасно. На его родине, Аравийском полуострове, периоды засухи не редкость, и растение