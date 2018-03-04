Нарвский бастион Виктория
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Что таит в себе нарвский бастион «Виктория»

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Красоты Эстонии: прогулка по развалинам замка Тоолсе

Нарва город звезда
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Ежегодно в мире за веру погибает более 100 тысяч христиан

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Как избавиться от осенней хандры, советы специалистов

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Причины необъяснимой грусти

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Убийство журналистки Ким Валль: когда очевидное не очевидно

что посмотреть в венеции
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Красавица Венеция: по следу Казановы

Какой самый романтичный город в мире? Мнений может быть много, однако большинство ответит: «Венеция». Туры в этот город набирают все большую популярность, а волна

путешествие в индию
Отдых и путешествия

Путешествие в Индию, советы для «чайников»

Эта страна — одна из самых экзотических и неординарных на всем земном шаре. Впечатления о ней у каждого свои: кто-то с ужасом вспоминает грязь, шум и толпы нищих,

что посмотреть в риге
Отдых и путешествия

Что посмотреть в Риге за два дня

Этот город не даром называют жемчужиной Прибалтики. В нем есть все, что ищут туристы: уютная атмосфера старого города, великолепная архитектура, сувениры на любой вкус, а

что посмотреть в праге
Отдых и путешествия

Секреты старой Праги или что посмотреть в Праге

Золотая столица Чехии годами не теряет своей популярности. Здесь есть все для запоминающегося отдыха: великолепная архитектура, обилие исторических

что посмотреть в копенгагене
Отдых и путешествия

10 советов тем, кто собирается в Копенгаген

Конечно, трех дней пребывания в столице Дании явно недостаточно для того, чтобы стать экспертом и сыпать бесценными рекомендациями направо и налево. Но этого достаточно

работа хостес
Работа, бизнес

Хорошо там, где нас нет: как я работала хостес в Индии

«Не буду дома сидеть, здесь ловить нечего». Увы, эта мысль сейчас посещает многие головы, особенно молодые и горячие. Вроде моей. Однако не всегда ожидания оправдываются,

как бесплатно путешествовать
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Как бесплатно путешествовать и находить друзей в любой точке мира

Вы любите путешествовать? Сложно отыскать человека, который может ответить «нет». Однако зачастую схема отдыха выглядит следующим образом: мы долго откладывает деньги,

путешествие автостопом
Отдых и путешествия

Путешествие автостопом — вокруг света без билета

Каждый из нас хоть раз слышал про автостопщиков — людей, бесплатно путешествующих на попутном транспорте. Возможно, кто-то и сам испытывал подобный вид путешествий,

цирк с животными
Разное

Пожизненная тюрьма или как живется зверям в цирке

Все мы любим цирк. Кому не нравится смотреть на невесомых гимнастов, бесстрашных акробатов, забавных клоунов и, конечно, же животных: милых собачек, грациозных лошадей и

про кофе
Разное

Влияние кофе на организм человека

Кофе и чай — напитки, с которых начинает утро практически каждый второй человек на Земле. О вреде и пользе кофеина ведутся многочисленные споры, а также постоянные

комнатный лимон
Растения

Лимон — ваш цитрусовый доктор

А вы знаете, что люди, у которых дома растет комнатный лимон, отличаются от остальных? Нет? А тем не менее, это так. Обладатели домашнего цитруса болеют намного реже,

полезные свойства алоэ
Растения

Алоэ — признанная домашняя аптечка

Алоэ, или столетник, как его иногда называют у нас, мясистыми листьями обзавелся не напрасно. На его родине, Аравийском полуострове, периоды засухи не редкость, и растение

использование биткоинов
Финансы

Как использование биткоинов поможет вашему бизнесу

как заработать биткоины
Финансы

Как заработать биткоины, 3 способа

форекс брокеры
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Модели работы форекс брокеров: «кухня» и межбанк

как развить силу воли
Саморазвитие

Как развить силу воли

как научиться прощать
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Как научиться прощать

как стать умнее
Саморазвитие

Как стать умнее за 21 день

почему взрослые ведут себя как дети
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Почему взрослые ведут себя как дети

виды фитнеса
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Фитнес — спорт для души, тела и здоровья